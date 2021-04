உலக செய்திகள்

பிரேசிலில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 65 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமானோருக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + Corona infection has affected more than 65,000 people in the last 24 hours in Brazil

பிரேசிலில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 65 ஆயிரத்துக்கும் அதிகமானோருக்கு கொரோனா தொற்று