உலக செய்திகள்

கொரோனா நெருக்கடிக்கு தீர்வு காண இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா உதவுமா? வெள்ளை மாளிகை பதில் + "||" + Will US help India solve Corona crisis? White House answer

கொரோனா நெருக்கடிக்கு தீர்வு காண இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா உதவுமா? வெள்ளை மாளிகை பதில்