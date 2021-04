உலக செய்திகள்

ஜிம்பாப்வேயில் வீட்டின் மீது விழுந்து நொறுங்கிய ஹெலிகாப்டர்; பச்சிளம் குழந்தை உள்பட 4 பேர் பலி + "||" + Helicopter crashes into house in Zimbabwe; Four people, including a baby, were killed

ஜிம்பாப்வேயில் வீட்டின் மீது விழுந்து நொறுங்கிய ஹெலிகாப்டர்; பச்சிளம் குழந்தை உள்பட 4 பேர் பலி