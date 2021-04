உலக செய்திகள்

தைவான் விவகாரத்தில் தலையீடு: நெருப்புடன் விளையாட வேண்டாம் என அமெரிக்காவுக்கு சீனா எச்சரிக்கை + "||" + Intervention in Taiwan: China warns US not to play with fire

தைவான் விவகாரத்தில் தலையீடு: நெருப்புடன் விளையாட வேண்டாம் என அமெரிக்காவுக்கு சீனா எச்சரிக்கை