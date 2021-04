உலக செய்திகள்

நியூயார்க்கில் இருந்து இந்தியாவிற்கு கொண்டு வரப்படும் 5 டன் ஆக்சிஜன் செறிவூட்டிகள் + "||" + 5 tons of oxygen concentrators dispatched to India from New York

