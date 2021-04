உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் பயங்கரவாதிகளின் துப்பாக்கி சூட்டில் போலீஸ் தலைமை அதிகாரி பலி; ராக்கெட் தாக்குதலில் பொதுமக்கள் 15 பேர் படுகாயம் + "||" + Chief of Police killed in terrorist shooting in Afghanistan; Fifteen civilians were injured in the rocket attack

ஆப்கானிஸ்தானில் பயங்கரவாதிகளின் துப்பாக்கி சூட்டில் போலீஸ் தலைமை அதிகாரி பலி; ராக்கெட் தாக்குதலில் பொதுமக்கள் 15 பேர் படுகாயம்