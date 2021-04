உலக செய்திகள்

இந்தியாவுக்கு மருத்துவ உபகரணங்களை அனுப்பி வைத்த ரஷியா + "||" + Russia Sent Medical and Necessary Equipments to India

இந்தியாவுக்கு மருத்துவ உபகரணங்களை அனுப்பி வைத்த ரஷியா