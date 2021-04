உலக செய்திகள்

இந்தோனேசியா: கனமழையால் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி 3 பேர் பலி + "||" + At least three killed in landslides on Indonesia’s Sumatra island

இந்தோனேசியா: கனமழையால் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் சிக்கி 3 பேர் பலி