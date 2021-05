உலக செய்திகள்

அமீரகத்தில் கடந்த 3 மாதங்களில் செயற்கை மழைப்பொழிவிற்காக வானில் 75 தடவை 'கிளவுட் சீடிங்' செய்யப்பட்டுள்ளது; தேசிய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்

