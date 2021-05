உலக செய்திகள்

அமீரகத்தில் இருந்து 140 மெட்ரிக் டன் ஆக்சிஜன் இந்தியாவுக்கு அனுப்பப்பட்டது; இந்திய தூதர் பவன் கபூர் தகவல் + "||" + 140 metric tons of oxygen shipped to India from the UAE; Indian Ambassador Pawan Kapoor informed

