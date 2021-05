உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் பாறை மீது மோதி படகு உடைந்து, கடலில் மூழ்கியது; 4 பேர் பலி + "||" + The boat crashes into a rock in the United States and sank at sea; 4 killed

அமெரிக்காவில் பாறை மீது மோதி படகு உடைந்து, கடலில் மூழ்கியது; 4 பேர் பலி