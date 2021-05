உலக செய்திகள்

கொலம்பியா அதிபருக்கு எதிராக 2-வது வாரமாக தொடரும் போராட்டம் + "||" + Protest against the Colombian president continues for the 2nd week

கொலம்பியா அதிபருக்கு எதிராக 2-வது வாரமாக தொடரும் போராட்டம்