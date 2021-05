உலக செய்திகள்

ஆப்கானிஸ்தானில் தலீபான்கள் அட்டூழியம்; போலீஸ் சோதனைச்சாவடிகள் மீது தொடர் தாக்குதல்; 11 போலீஸ் அதிகாரிகள் கொன்று குவிப்பு + "||" + Taliban atrocities in Afghanistan; Series of attacks on police checkpoints; Accumulation of 11 police officers killed

ஆப்கானிஸ்தானில் தலீபான்கள் அட்டூழியம்; போலீஸ் சோதனைச்சாவடிகள் மீது தொடர் தாக்குதல்; 11 போலீஸ் அதிகாரிகள் கொன்று குவிப்பு