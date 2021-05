உலக செய்திகள்

இலங்கையில் பைசர் தடுப்பூசியை அவசரகால அடிப்படையில் பயன்படுத்த அனுமதி + "||" + Permission to use Pfizer vaccine in Sri Lanka on emergency basis

இலங்கையில் பைசர் தடுப்பூசியை அவசரகால அடிப்படையில் பயன்படுத்த அனுமதி