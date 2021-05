உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான் வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர் லண்டன் மேயராக சாதிக் கான் மீண்டும் தேர்வு + "||" + Of Pakistani descent As Mayor of London Sadiq Khan re-elected

பாகிஸ்தான் வம்சாவளியைச் சேர்ந்தவர் லண்டன் மேயராக சாதிக் கான் மீண்டும் தேர்வு