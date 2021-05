உலக செய்திகள்

சோமாலியாவில் போலீஸ் நிலையம் மீது தற்கொலைப்படை தாக்குதல் 2 போலீஸ் அதிகாரிகள் உள்பட 6 பேர் உடல் சிதறி பலி + "||" + In Somalia On the police station Suicide attack Including 2 police officers 6 bodies scattered and killed

சோமாலியாவில் போலீஸ் நிலையம் மீது தற்கொலைப்படை தாக்குதல் 2 போலீஸ் அதிகாரிகள் உள்பட 6 பேர் உடல் சிதறி பலி