உலக செய்திகள்

காசா பகுதியில் ஹமாஸ் போராளிகள்-இஸ்ரேல் ராணுவம் இடையே கடும் மோதல் + "||" + Heavy clashes between Hamas militants and the Israeli army in the Gaza Strip

காசா பகுதியில் ஹமாஸ் போராளிகள்-இஸ்ரேல் ராணுவம் இடையே கடும் மோதல்