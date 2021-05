உலக செய்திகள்

போலீஸ் மற்றும் அவசர சேவை மையத்திற்கு 2 ஆண்டுகளாக சுமார் 9,000 முறை போன் செய்த நபர் கைது + "||" + Spanish man arrested after calling emergency services almost 9,000 times to insult operators

