உலக செய்திகள்

லெபனான் நாட்டில் இருந்து இஸ்ரேல் மீது ராக்கெட் தாக்குதல் + "||" + Three rockets launched at Israel from Lebanon, no damage, says Israeli military

லெபனான் நாட்டில் இருந்து இஸ்ரேல் மீது ராக்கெட் தாக்குதல்