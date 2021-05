உலக செய்திகள்

ரம்ஜான் பண்டிகை: அபுதாபி பட்டத்து இளவரசருக்கு பில் கேட்ஸ் தொலைபேசியில் வாழ்த்து + "||" + Ramadan: Bill Gates greets the Crown Prince of Abu Dhabi over the phone

ரம்ஜான் பண்டிகை: அபுதாபி பட்டத்து இளவரசருக்கு பில் கேட்ஸ் தொலைபேசியில் வாழ்த்து