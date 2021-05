உலக செய்திகள்

இந்தியா உறுதியாக இருங்கள் - மூவர்ணக்கொடி வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஆஸ்திரேலிய பல்கலை. கட்டிடம் + "||" + Australia University of New South Wales, Sydney illuminates its main library tower in support of Indian students and friends

இந்தியா உறுதியாக இருங்கள் - மூவர்ணக்கொடி வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஆஸ்திரேலிய பல்கலை. கட்டிடம்