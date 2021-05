உலக செய்திகள்

மேற்குகரை பகுதியில் இஸ்ரேலிய பாதுகாப்பு படையினர் - பாலஸ்தீனர்கள் இடையே மோதல்: துப்பாக்கிச்சூட்டில் 6 பேர் பலி + "||" + 6 killed by Israeli army fire in West Bank says Palestinians

மேற்குகரை பகுதியில் இஸ்ரேலிய பாதுகாப்பு படையினர் - பாலஸ்தீனர்கள் இடையே மோதல்: துப்பாக்கிச்சூட்டில் 6 பேர் பலி