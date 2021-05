உலக செய்திகள்

ஆஸ்திரேலியாவில் இளம் பெண்ணை கத்தியால் குத்தி கொன்ற வாலிபருக்கு 44 ஆண்டு சிறை + "||" + In Australia Young woman To the teenager who was stabbed 44 years in prison

ஆஸ்திரேலியாவில் இளம் பெண்ணை கத்தியால் குத்தி கொன்ற வாலிபருக்கு 44 ஆண்டு சிறை