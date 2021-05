உலக செய்திகள்

காங்கோ நாட்டில் ரம்ஜான் நாளில் கலவரத்தில் ஈடுபட்ட 29 பேருக்கு மரண தண்டனை + "||" + 29 people have been sentenced to death for rioting in Congo on the day of Ramadan

