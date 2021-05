உலக செய்திகள்

காசாவில் உள்ள ஹமாஸ் மீது முழு பலத்துடன் தாக்குதல் தொடரும் - இஸ்ரேல் பிரதமர் பேச்சு + "||" + Military campaign at full force, will take time: Israel PM Benjamin Netanyahu

காசாவில் உள்ள ஹமாஸ் மீது முழு பலத்துடன் தாக்குதல் தொடரும் - இஸ்ரேல் பிரதமர் பேச்சு