உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தான் எதிர்க்கட்சி தலைவர் ஷெபாஸ் ஷெரீப் வெளிநாடு செல்ல தடை விதிப்பு + "||" + Pakistan opposition leader Shebaz Sharif has been banned from traveling abroad

பாகிஸ்தான் எதிர்க்கட்சி தலைவர் ஷெபாஸ் ஷெரீப் வெளிநாடு செல்ல தடை விதிப்பு