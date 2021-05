உலக செய்திகள்

இந்தியா, சீனா, தென்ஆப்பிரிக்காவில் வர்த்தகம் அதிகரிப்பு - ஐ.நா. அறிக்கையில் தகவல் + "||" + India, China, South Africa fare 'relatively better' than other economies

இந்தியா, சீனா, தென்ஆப்பிரிக்காவில் வர்த்தகம் அதிகரிப்பு - ஐ.நா. அறிக்கையில் தகவல்