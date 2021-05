ரஷிய நிறுவனம் மீதான பொருளாதார தடை நீக்கம் - ஜோ பைடன் நடவடிக்கைக்கு சொந்தக்கட்சியில் எதிர்ப்பு

உலக செய்திகள்

ரஷிய நிறுவனம் மீதான பொருளாதார தடை நீக்கம் - ஜோ பைடன் நடவடிக்கைக்கு சொந்தக்கட்சியில் எதிர்ப்பு + "||" + Lifting of embargo on Russian company - Opposition within the party to Joe Biden's action

ரஷிய நிறுவனம் மீதான பொருளாதார தடை நீக்கம் - ஜோ பைடன் நடவடிக்கைக்கு சொந்தக்கட்சியில் எதிர்ப்பு