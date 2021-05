உலக செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் 3,424- பேர் புதிய வகை கொரோனாவால் பாதிப்பு + "||" + 'Clusters' across the country as number of Indian variant cases rises to 3,424

இங்கிலாந்தில் 3,424- பேர் புதிய வகை கொரோனாவால் பாதிப்பு