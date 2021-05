உலக செய்திகள்

நார்வே நாட்டில் மே 27 முதல் ஊரடங்கு தளர்வுகளுக்கு அனுமதி + "||" + Lockdown relaxation in Norway from May 27

நார்வே நாட்டில் மே 27 முதல் ஊரடங்கு தளர்வுகளுக்கு அனுமதி