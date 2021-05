உலக செய்திகள்

11 நாள் மோதல் முடிவுக்கு வந்தது இஸ்ரேல் ராணுவம்-ஹமாஸ் போராளிகள் இடையே சண்டை நிறுத்தம் அறிவிப்பு + "||" + The 11-day conflict ended with the announcement of a ceasefire between the Israeli army and Hamas militants

11 நாள் மோதல் முடிவுக்கு வந்தது இஸ்ரேல் ராணுவம்-ஹமாஸ் போராளிகள் இடையே சண்டை நிறுத்தம் அறிவிப்பு