உலக செய்திகள்

தென்கொரியா அதிபருடனான சந்திப்புக்கு பிறகு வடகொரியாவுக்கான சிறப்பு தூதரை நியமித்தார் ஜோ பைடன் + "||" + Joe Biden has appointed a special envoy to North Korea following a meeting with the South Korean president

தென்கொரியா அதிபருடனான சந்திப்புக்கு பிறகு வடகொரியாவுக்கான சிறப்பு தூதரை நியமித்தார் ஜோ பைடன்