உலக செய்திகள்

உருமாறிய கொரோனாவுக்கு எதிராக தடுப்பூசிகள் மிக வலிமையாக செயல்படுகின்றன - இங்கிலாந்து ஆய்வு முடிவு + "||" + Vaccines are very effective against mutated corona - UK study results

உருமாறிய கொரோனாவுக்கு எதிராக தடுப்பூசிகள் மிக வலிமையாக செயல்படுகின்றன - இங்கிலாந்து ஆய்வு முடிவு