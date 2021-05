உலக செய்திகள்

உலகையே மிரட்டி வரும் கொரோனா வைரசை சீன ஆய்வகத்தில் உருவாக்கியதற்கான புதிய ஆதாரம்; அமெரிக்க உளவுத்துறை அறிக்கையில் அம்பலம் + "||" + New evidence for the development of a world-threatening corona virus in a Chinese laboratory; Exposed in US intelligence report

உலகையே மிரட்டி வரும் கொரோனா வைரசை சீன ஆய்வகத்தில் உருவாக்கியதற்கான புதிய ஆதாரம்; அமெரிக்க உளவுத்துறை அறிக்கையில் அம்பலம்