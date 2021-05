உலக செய்திகள்

பெலாரஸ் நாட்டு அதிபரை விமர்சனம் செய்யும் பத்திரிகையாளரை கைது செய்ய விமானத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்; போர் விமானத்தால் மறித்து அவசரமாக தரை இறங்க வைத்தனர் + "||" + Bomb threat to plane to arrest journalist criticizing Belarusian president; They were intercepted by a war plane and hurriedly landed

பெலாரஸ் நாட்டு அதிபரை விமர்சனம் செய்யும் பத்திரிகையாளரை கைது செய்ய விமானத்துக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்; போர் விமானத்தால் மறித்து அவசரமாக தரை இறங்க வைத்தனர்