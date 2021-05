12 வயது முதல் 15 வயது வரை தடுப்பூசிக்கு அனுமதி: துபாயில் முதல் டோஸ் பைசர் பயோஎன்டெக் தடுப்பூசியை போட்டுக்கொள்ள பள்ளிக்கூட மாணவ, மாணவிகள் ஆர்வம்

உலக செய்திகள்

12 வயது முதல் 15 வயது வரை தடுப்பூசிக்கு அனுமதி: துபாயில் முதல் டோஸ் பைசர் பயோஎன்டெக் தடுப்பூசியை போட்டுக்கொள்ள பள்ளிக்கூட மாணவ, மாணவிகள் ஆர்வம் + "||" + 12 to 15 year olds allowed to be vaccinated: Schoolchildren interested in getting the first dose of Pfizer Bioentech vaccine in Dubai

12 வயது முதல் 15 வயது வரை தடுப்பூசிக்கு அனுமதி: துபாயில் முதல் டோஸ் பைசர் பயோஎன்டெக் தடுப்பூசியை போட்டுக்கொள்ள பள்ளிக்கூட மாணவ, மாணவிகள் ஆர்வம்