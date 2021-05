உலக செய்திகள்

காங்கோவில் உள்ள எரிமலை வெடித்து சிதறியதில் 32 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + At least 32 dead and thousands displaced after volcanic eruption in Democratic Republic of Congo

காங்கோவில் உள்ள எரிமலை வெடித்து சிதறியதில் 32 பேர் உயிரிழப்பு