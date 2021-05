உலக செய்திகள்

பயணிகள் விமானத்தை வழிமறித்து தரையிறக்கிய விவகாரம்; பெலாரஸ் நாடு மீது புதிய தடைகளை விதித்தது ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பு + "||" + The issue of landing a passenger plane; The European Union has imposed new sanctions on Belarus

பயணிகள் விமானத்தை வழிமறித்து தரையிறக்கிய விவகாரம்; பெலாரஸ் நாடு மீது புதிய தடைகளை விதித்தது ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பு