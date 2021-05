உலக செய்திகள்

ரஷ்ய கப்பலுடன் ஜப்பான் மீன்பிடிக் கப்பல் மோதி விபத்து: 3 பேர் உயிரிழப்பு + "||" + Three dead after Japanese fishing boat collides with Russian ship

ரஷ்ய கப்பலுடன் ஜப்பான் மீன்பிடிக் கப்பல் மோதி விபத்து: 3 பேர் உயிரிழப்பு