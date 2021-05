உலக செய்திகள்

நேபாளத்தின் அரசியலில் நடக்கும் நிகழ்வுகள் அந்நாட்டின் உள்விவகாரம்; வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் + "||" + Political developments in Nepal its internal matters, says India

நேபாளத்தின் அரசியலில் நடக்கும் நிகழ்வுகள் அந்நாட்டின் உள்விவகாரம்; வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம்