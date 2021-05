இலங்கை துறைமுகம் அருகே சரக்கு கப்பலில் பரவிய தீ கட்டுக்குள் வந்தது

கொழும்பு,

இந்தியாவில் இருந்து 1,486 கண்டெய்னர்களில் நைட்ரிக் ஆசிட் உள்பட வேதிப்பொருட்களை ஏற்றிக்கொண்டு சிங்கப்பூர் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான ‘எம்வி எக்ஸ்-பிரஸ் பேர்ல்’ என்ற சரக்கு கப்பல் நேற்று முன்தினம் இலங்கை நாட்டின் எல்லைக்குள் நுழைந்தது.

இலங்கை தலைநகர் கொழும்பு துறைமுகத்திற்குள் நுழைவதற்கான அனுமதிக்காக அந்த சரக்கு கப்பல் துறைமுகத்தில் இருந்து 9.5 நாட்டிக்கல் மையில் தொலைவில் நடுக்கடலில் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. அந்த கப்பலில் இந்தியா, சீனா, ரஷ்யா, பிலிப்பைன்ஸ் உள்ளிட்ட நாடுகளை சேர்ந்த 25 மாலுமிகள் பயணம் செய்தனர்.

இந்நிலையில், வேதிப்பொருட்கள் நிரப்பப்பட்டிருந்த அந்த சரக்கு கப்பலில் உள்ள கண்டெய்னரில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து இலங்கை கடற்படை கப்பல்கள் தீவிபத்து ஏற்பட்ட கப்பல் நிறுத்தப்பட்டிருந்த இடத்திற்கு விரைந்து சென்றன. கப்பலில் சிக்கி இருந்த 25 மாலுமிகளையும் பத்திரமாக மீண்டனர்.

இதனை தொடர்ந்து அந்த சரக்கு கப்பலில் பற்றி எரிந்த தீயை அணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டனர். வேதிப்பொருட்கள் நிரப்பப்பட்டிருந்த கப்பல் என்பதால் தீ தொடர்ந்து எரிந்து வந்தது. தீயை அணைக்க உதவியாக இந்திய கடற்படைக்கு சொந்தமான கப்பல்களும் இலங்கைக்கு விரைந்தன.

சரக்கு கப்பலில் எரிந்து வரும் தீயை அணைக்க தொடர்ந்து முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த நிலையில், இன்று தீ பெருமளவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கப்பலில் இருந்த ரசாயணங்கள் உரிய முறையில் சீல் செய்யப்படாமல் இருந்ததால் இந்த தீ விபத்து ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது. இது குறித்த விசாரணையில் விரிவான தகவல்கள் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

As the two @IndiaCoastGuard vessels and 4 tugs take the battle late into night, positive developments are emerging. Fire is now limited only to aft portion of #MVXPressPearl and draught of the vessel remains steady. The joint #India-#SriLanka operation continues unabated(1/2) pic.twitter.com/TBWc0AluOF