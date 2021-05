உலக செய்திகள்

நைஜீரியாவில் படகு விபத்தில் 50 பேர் பலி - 100 பேரின் கதி என்ன? + "||" + 50 killed in boat accident in Nigeria - What happened to 100 people?

நைஜீரியாவில் படகு விபத்தில் 50 பேர் பலி - 100 பேரின் கதி என்ன?