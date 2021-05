உலக செய்திகள்

அமெரிக்க மந்திரிகளுடன் ஜெய்சங்கர் சந்திப்பு; அமெரிக்கா உதவியுடன் இந்தியாவில் தடுப்பூசி உற்பத்தியை விரிவுபடுத்த முயற்சி + "||" + Jaisankar meets US ministers; Attempt to expand vaccine production in India with US assistance

அமெரிக்க மந்திரிகளுடன் ஜெய்சங்கர் சந்திப்பு; அமெரிக்கா உதவியுடன் இந்தியாவில் தடுப்பூசி உற்பத்தியை விரிவுபடுத்த முயற்சி