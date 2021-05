உலக செய்திகள்

ஆளில்லா குட்டி விமானத்தை பயன்படுத்தி அமீரகத்தில் செயற்கை மின்னூட்டத்தின் மூலம் மழை பெறும் திட்டம் அறிமுகம் + "||" + Introduction of a project to receive rain by artificial electrification in the UAE using drones; Official Information

ஆளில்லா குட்டி விமானத்தை பயன்படுத்தி அமீரகத்தில் செயற்கை மின்னூட்டத்தின் மூலம் மழை பெறும் திட்டம் அறிமுகம்