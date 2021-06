உலக செய்திகள்

உருமாறிய கொரோனாவால் இங்கிலாந்தில் ஊரடங்கை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதில் தாமதம் ஏற்பட வாய்ப்பு + "||" + Chances for delay in curfew relaxation in UK due to corona variant

உருமாறிய கொரோனாவால் இங்கிலாந்தில் ஊரடங்கை முடிவுக்கு கொண்டு வருவதில் தாமதம் ஏற்பட வாய்ப்பு