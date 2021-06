சீனாவின் உதவியுடன் பாகிஸ்தான் உருவாக்கிய ‘பாக்வேக்’ தடுப்பூசி விநியோகம் தொடக்கம்

உலக செய்திகள்

சீனாவின் உதவியுடன் பாகிஸ்தான் உருவாக்கிய ‘பாக்வேக்’ தடுப்பூசி விநியோகம் தொடக்கம் + "||" + Launch of Pakvac vaccine of Pakistan developed with Chinese assistance

சீனாவின் உதவியுடன் பாகிஸ்தான் உருவாக்கிய ‘பாக்வேக்’ தடுப்பூசி விநியோகம் தொடக்கம்