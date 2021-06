உலக செய்திகள்

பாகிஸ்தானில் தொலைக்காட்சி நாடக படப்பிடிப்பில் துப்பாக்கி சூடு: 9 பேர் காயம் + "||" + 9 injured in shooting of TV drama in Pakistan

