உலக செய்திகள்

வடகொரியா அணு ஆயுத பிரச்சினைக்கு உகந்த தீர்வு காணப்படும்: ரஷிய அதிபர் புதின் நம்பிக்கை + "||" + An optimal solution to North Korea's nuclear weapons problem will be found: Russian President Putin

வடகொரியா அணு ஆயுத பிரச்சினைக்கு உகந்த தீர்வு காணப்படும்: ரஷிய அதிபர் புதின் நம்பிக்கை