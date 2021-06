உலக செய்திகள்

கொரோனா விவாகரம்: சீனாவை கட்டாயபடுத்த முடியாது - உலக சுகாதார நிறுவனம் + "||" + World Health Organization (WHO) official said that the WHO can't compel China to divulge more data on COVID-19's origins

கொரோனா விவாகரம்: சீனாவை கட்டாயபடுத்த முடியாது - உலக சுகாதார நிறுவனம்