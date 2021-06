உலக செய்திகள்

அமெரிக்காவில் டிக்டாக் உள்ளிட்ட 8 சமூக வலைதளங்களை தடை செய்வதற்கான ஆணையை திரும்ப பெற்றார் ஜோ பைடன் + "||" + Joe Biden withdraws ban on 8 social networking sites in the US

